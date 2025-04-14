Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!

KIRMIZI KART DOĞRU MU?

85. dakikada Radakovic'e gösterilen kırmızı kart doğru mu?

Deniz Çoban: "Net kırmızı kart. Şüphe yok. Bariz gol şansının önlenmesi. Bu içeride de olsa penaltı ve kırmızı kart."

Bahattin Duran: "Çok net kırmızı kart."

Bülent Yıldırım: "Rakibi çekti, indirdi. Kırmızı kart doğru. Burada top için bir mücadele yapmazken ceza alanı içinde de dışında da kırmızı kart. Bariz gol şansının kriterleri var."