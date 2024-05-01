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        Eski genel başkanlarla görüştü

        CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:51
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        Eski genel başkanlarla görüştü
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı.

        Yapılan açıklamaya göre Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdiği önceki genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı.

        Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.

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