Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Al Rayyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Nzonzi" ifadesi yer aldı ve Nzonzi'nin Al Rayyan formalı fotoğrafı paylaşıldı.

Geçen yıl Roma'dan Fransa'nın Rennes takımına kiralanan 32 yaşındaki Nzonzi, 39 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.