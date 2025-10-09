Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşi kanseri yendi!
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Sevilla'da sürdüren Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanseri yendi.
Giriş: 09.10.2025 - 13:55 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:55
Galatasaray'da 2019-2022 yılları arasında forma giyen Brezilyalı stoper Marcao'nun eşi Pan Teixeira kanseri yendi.
Sevilla Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ne harika bir haber! Futbolcumuz Marcao'nun eşi, kanseri yendiğini açıkladı." denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ