1995-1996 sezonunda Galatasaray forması giyen İngiliz futbolcu Dean Saunders, 10 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

10 Mayıs'ta Chester'da araç kullanırken durdurulan Saunders alkol muayenesine girmeyi reddetmişti. 55 yaşındaki Saunders mahkemeye yazdığı mektupta suçunu itiraf ederek olay günü alkollü olduğunu kabul etti.

Chester mahkemesi Saunders'a 10 hafta hapis cezasının yanı sıra, 30 hafta trafikten men cezası da verdi.

Dean Saunders, futbolculuk kariyeri boyunca Galatasaray'ın yanı sıra Liverpool, Aston Villa ve Derby County gibi takımların da formasını terletmiş, 75 kez de Galler Milli Takımı için ter dökmüştü.

Saunders, Galatasaray forması giydiği 1995-1996 sezonunda 24 maçta 15 gole imza atmayı başarmıştı.