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        Haberler Spor Basketbol NBA Eski Galatasaraylı basketbolcu Dejan Milojevic hayatını kaybetti - Basketbol Haberleri

        Eski Galatasaraylı basketbolcu Dejan Milojevic hayatını kaybetti

        Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, ABD'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:44
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        Eski Galatasaraylıdan acı haber!
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        Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Golden State Warriors'ta 2021'den itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan, 1977 doğumlu eski basketbolcu Milojevic, bir restoranda yemek yediği sırada fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Milojevic, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Golden State Warriors'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, "Dejan Milojevic'in ani vefatından dolayı yıkılmış durumdayız. Bu, Warriors'la ilişkisi olan herkes için şok edici ve trajik bir darbe. Ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktan inanılmaz zevk alan hepimiz için inanılmaz derecede zor bir dönem." ifadeleri kullanıldı.

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        GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "2008-2009 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic'in ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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