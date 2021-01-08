Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, TFF 1. Lig'de yer aldığı 2015-2016 sezonunda takımda yer alan Igor Duric'in borcunu ödeyerek, FIFA'daki tüm uyuşmazlık dosyalarını kapattı.
Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunun ilk yarısında takımda forma giyen Igor Duric'in faizleriyle 180 bin avroyu bulan alacağının kalan kısmının ödendiği belirtildi.
Kulübün FIFA ile olan tüm uyuşmazlıkları ortadan kaldırdığı ve yıllardır gündeme gelen puan silme cezası olasılığının ortadan kalktığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, genel kurulda camiaya verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.
Igor Duric'in de borcunu ödediklerini belirten Büyükkarcı, "Artık FIFA'ya karşı hiçbir borcumuz bugün itibarıyla kalmadı. Daha önce puan silme cezalarıyla sıkıntılı günler yaşayan kulübümüz, bundan böyle bu tip bir tehditle karşılaşmayacak. Camiamıza verdiğimiz bir sözü daha tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
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