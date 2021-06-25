Eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hakaretten yargılanan Ahmet Çakar beraat etti

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Çakar ve avukatı Esennur Ezgi katıldı. Şikayetçi Dilmen'i ise avukatı Emine Nur Çakır temsil etti.
Kimlik tespitinde emekli doktor ve spor yorumcusu olduğunu söyleyen, aylık gelirini 26 bin 500 lira olarak beyan eden Çakar, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
Söz konusu paylaşımı, Dilmen'i kastederek yapmadığını savunan Çakar, "Rıdvan ile 40 yıllık arkadaşız. Suç tarihinden 3 ay kadar önce aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Aramız biraz limoniydi ancak ben bu yazıda onu kastetmedim. Bu paylaşımı eski ABD başkanı Trump için yazmıştım." dedi.
Şikayetçi Dilmen'in avukatı Çakır, müvekkilinin koronavirüs nedeniyle duruşmaya katılamadığını, sanığa yönelik şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.
Sanık avukatı Ezgi ise müvekkilinin Dilmen'e yönelik herhangi bir hakaret kastı olmadığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Rıdvan Dilmen'in kamuoyundaki lakabının "Şeytan Rıdvan" olduğunu belirterek, "iblis" kelimesinin Türk Dil Kurumunda şeytanla eş anlamlı olduğu, bu haliyle sanığın suç işleme kastının bulunmadığını söyledi.
Sanığın savunmasında söz konusu tweeti şikayetçiye değil de ABD Başkanlık Seçimleri'ndeki olaylar hakkında söylediği aktarılan mütalaada, dosya kapsamında bu hususun aksini ispat eden bir delil olmadığı gerekçesiyle sanık Çakar'ın beraatine karar verilmesi istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, Çakar'ın üzerine atılı "hakaret" suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine hükmetti.
- İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıdvan Dilmen'in kendisine sosyal medyadan "İblis için zor günler başlıyor!" sözleriyle hakaret ettiğini ileri sürdüğü Ahmet Çakar'dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.
Savunmasında, iblis yakıştırmasını Dilmen'e yapmadığını, neden üzerine alındığını anlayamadığını, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine Kovid-19 salgınıyla alakalı eleştirel olarak bir yakıştırma yaptığını beyan ettiğini bildiren Çakar'ın hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!