2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve daha sonra başta Beşiktaş olmak üzere birçok Türk kulübünde oynayarak Türk vatandaşlığına da geçen Brezilya asıllı eski futbolcu Mert Nobre, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Alışveriş merkezine özel aracı ile gelen ve vale noktasında aracını teslim eden Nobre'yi karşılayan vale personelinin İngilizce "Hoş geldiniz, nasılsınız?" sorusuna düzgün bir Türkçe ile "Hoş bulduk arkadaşlar. Teşekkürler, iyiyim" demesi herkesi şaşırtırken, karşılıklı gülüşmelere de neden oldu.

Eşi ve arkadaşları ile alışveriş merkezine gelen ancak objektiflere tek başına poz vermeyi tercih eden eski futbolcu, bir restoranda yemek yedikten sonra uzun süre alışveriş yaptı. Bu sırada yanına gelen futbolseverler ile fotoğraf çektiren Nobre, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.