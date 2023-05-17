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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı "telekulak davası"nda 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Giriş: 17.05.2023 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı
Sarkozy hapis cezasına çaptırıldı
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Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davaya ilişkin kararını verdi.

Sarkozy, dava kapsamında 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine hükmetti.

Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca medeni haklarından men edilirken bu süre zarfında herhangi bir seçim kapsamında seçilemeyecek.

Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert'e de Sarkozy'ninkiyle aynı ceza verildi.

Herzog, 3 yıl boyunca avukatlıktan men edildi.

Sarkozy hakkında kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin bilgi alabilmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı.

Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı.

Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlendi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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