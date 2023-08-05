Eski fotoğraflarda neden kimse gülmezdi? Arkasındaki neden oldukça ilginç...

FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ ÇOK UZUN SÜRÜYORDU

Bir diğer teori ise fotoğrafçılar bir kişinin gülümsemesini fotoğraf içerisinde yakalayamıyordu. Bunun nedeni ise o dönemde fotoğrafları çekmek için gereken uzun pozlama süresiydi. 1800'lerin başında, pozlamalar birkaç dakikadan 30 dakikaya kadar çıkabiliyordu. Bu da resimlerdeki insanların uzun süre tamamen hareketsiz kalması gerektiği anlamına geliyordu ve gülümsemek zorlaşıyordu.