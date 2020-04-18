2009-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan, daha sonra 2006-2018 yılları arasında Boluspor forması da giyen ve ligimizde de iz bırakan Andre Santos futbol kariyerini ülkesi Brezilya'da noktalamıştı. Sambacı oyuncu birçok futbolcunun aksine futbol sonrası kariyerinde farklı bir rota çizdi.

Andre Santos sahibi olduğu AS Sports şirketi üzerinden Brezilya'da bölgesel ligde mücadele eden Atletico Metropolitano kulübünü satın alırken, takımın başarıya ulaşması için de kolları sıvadı. Takımın bütün yönetimini de bizzat kendisi yapacak olan Andre Santos ilk hamle olarak teknik direktörlük görevine eski milli oyuncu Eduardo Costa'yı getirdi.

Andre Santos'un bu yatırımı Brezilya'da da ses getirirken takımıyla nasıl sonuçlar elde edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.