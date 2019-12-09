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Fed'in eski başkanı Paul Volcker hayatını kaybetti. Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören Volcker, 1980'li yıllarda ABD'yi çift haneli yüksek enflasyondan kurtaran kişi olarak biliniyordu.

Küresel kriz döneminde görüşleriyle Wall Street reformlarının öncüsü olarak anılan Volcker, kendi ismiyle anılan 'Volcker Kuralı'nda bankaların kendi paralarıyla işlem yapmasını yasaklıyor ve hedge fonlar gibi riskli araçlara yapabilecekleri yatırımlara da sınırlama getiriyordu.

1979 - 1987 yılları arasında görev yapan Volcker yüzde 20'yi aşan yüksek enflasyonla mücadele döneminde, bir gecede gösterge faizini 400 baz puan artırarak yüzde 15.5'e yükseltmişti.