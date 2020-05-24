Eski fabrika arazisinde yangın - MERSİN

Taşucu Mahallesi'nde eski selüloz kağıt fabrikasının arazisindeki sazlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, 3 arazöz, 2 kepçe, 4 itfaiye aracı ve 17 personelle yangına müdahale etti.Yaklaşık 5 hektar alanda zarara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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