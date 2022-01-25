Eski ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir'in Gündoğan Mahallesi'nde Emin Çizikçi’yi (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ş.K'nin otobüsle kente geleceği bilgisine ulaştı.

Denizli otogarında bekleyen ekipler, Isparta'ya gitmeye çalıştığı öğrenilen zanlıyı otobüste gözaltına aldı. AA'nın haberine göre; şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Balıkesir'e gönderildi.