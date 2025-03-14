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        Haberler Gündem Güncel Eski eşler canlı yayında yüzleşti | Son dakika haberleri

        Eski eşler canlı yayında yüzleşti

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, geçtiğimiz gün programa katılıp Emine Hanım'dan şikayetçi olan Yaşar gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 20:39 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:39
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        Eski eşler canlı yayında yüzleşti
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        Yaşar, “Elif kod adlı Emine’den” şikayetçi olurken ummadığı taş baş yardı. Stüdyoya gelen eski eşi Havva Hanım, Yaşar hakkında inanılmaz iddialarda bulundu.

        “ENGELLİ ÇOCUĞUMUN NAFAKASINI VERMEDİ”

        Stüdyoda Havva her lafıyla olay yarattı. Ortaya attığı iddialar ve suçlamalar sonrası Yaşar dumura uğradı. Yaşar Bey suçlamaların çoğunu reddetti. Yaşar’ın pazartesi günü yayına katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

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