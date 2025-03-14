Eski eşler canlı yayında yüzleşti
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, geçtiğimiz gün programa katılıp Emine Hanım'dan şikayetçi olan Yaşar gündem oldu
Giriş: 14.03.2025 - 20:39 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:39
Yaşar, “Elif kod adlı Emine’den” şikayetçi olurken ummadığı taş baş yardı. Stüdyoya gelen eski eşi Havva Hanım, Yaşar hakkında inanılmaz iddialarda bulundu.
“ENGELLİ ÇOCUĞUMUN NAFAKASINI VERMEDİ”
Stüdyoda Havva her lafıyla olay yarattı. Ortaya attığı iddialar ve suçlamalar sonrası Yaşar dumura uğradı. Yaşar Bey suçlamaların çoğunu reddetti. Yaşar’ın pazartesi günü yayına katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.
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