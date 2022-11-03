Eski eşiyle tartışan adam kendini yaktı!

DHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ayrıldığı eşi ile tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Okan Özoruç (30) hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre olay gece saatlerinde, Serdivan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Okan Özoruç 6 ay önce ayrıldığı eşiyle evinde buluşarak görüştü. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Okan Özoruç ile tartışan eski eşi evden ayrıldı. Okan Özoruç daha sonra evden çıkarak benzin alıp geri döndü. Özoruç üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Yangını fark eden apartman sakinleri, pencerenin camını kırarak alevler içerisinde kalan Özoruç'a müdahalede bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özoruç'un yaşamını yetirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Özoruç'un cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.