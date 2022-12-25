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Eski eşinin vurduğu Pelin'den 12 gün sonra acı haber geldi! Son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski eşi Mehmet Eroğlu tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Pelin Ceylan'dan 12 gün sonra acı haber geldi. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Pelin Ceylan, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi

Giriş: 25.12.2022 - 19:23 | Güncelleme: ABONE OL
Eski eşinin öldürdüğü Pelin, son yolculuğuna uğurlandı
DHA

Ankara'da, eski eşi Mehmet Eroğlu (55) öldürdüğü Pelin Ceylan (47), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde 12 Aralık'ta meydana gelen olayda, Mehmet Eroğlu 2 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak yaraladı. Mehmet Eroğlu, yere yığılın Ceylan'a bir kez daha ateş etti.

12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. 3 kez cerrahi müdahale geçiren Ceylan, uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermedi. 2 gün önce de beyninde ödem oluştu. Hastanede 12 gündür yaşam savaşı veren Pelin Ceylan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

Ceylan'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Kadın Platformu Derneği üyeleri de kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI, HAYAT DOLUYDU"

Pelin Ceylan'ın komşusu Banu Lökbaş, arkadaşının hayat dolu ve neşeli biri olduğunu belirterek, "Çok iyi bir insandı, hayat doluydu. Kedileri, köpekleri severdi. Çok merhametli bir kadındı. İki yıllık komşumdu, bize de gelip giderdi. Çocuklarını çok severdi. Çocukları çok üzgün" dedi.

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