Eski eşinin, öldürdüğü kişiyi bahçesine gömdüğünü ihbar etti

Kent merkezi Yuva Mahallesi'nde oturan yabancı uyruklu bir kadın, polisi arayıp, eski eşinin bir kişiyi öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, evin bahçesinde kepçeyle arama çalışması başlattı.

DHA'nın haberine göre yapılan kazı sonucunda bahçede gömülü erkeğe ait cansız beden bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı ihbar eden kadının eşi ve öldürülen kişinin de yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilglii geniş çaplı soruşturma başlattı.