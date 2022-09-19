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Eski eşinin iş yerini yakmaya kalkıştı, oturup izledi

Antalya'da bir kadın, 7 yıl önce boşandığı eşinin iş yerini yakmaya kalkıştı. Güvenlik kamerasını da kırmaya çalışan kadının, iş yerini ateşe verdikten sonra bir süre oturup izlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

19.09.2022 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
Eski eşinin iş yerini yakmaya kalkıştı - Güncel haberler
Eski eşinin iş yerini yakmaya kalkıştı
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DHA

Antalya'da, eski eşinin iş yerini yakmaya kalkışan kadın, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 236 Sokak´ta meydana geldi. C.Y. (50), 7 yıl önce boşandığı eşi Duran K.'nin (54) iş yerinin önüne geldi.

ATEŞE VERİP, BİR SÜRE İZLEDİ

Kepengin altından iş yerini ateşe vermek isteyen C.Y., bir süre uğraştı, ardından da güvenlik kamerasına zarar vermeye kalkıştı. Alevleri oturup izleyen C.Y., daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KAMERADA GÖRDÜ, ŞİKÂYETÇİ OLDU

Sabah iş yerine gelen Duran K., durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelinin Duran K.'nin eski eşi C.Y. olduğunu belirledi.

Duran K., C.Y.'den şikâyetçi oldu. Polis, C.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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