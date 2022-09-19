Eski eşinin iş yerini yakmaya kalkıştı

Kepengin altından iş yerini ateşe vermek isteyen C.Y., bir süre uğraştı, ardından da güvenlik kamerasına zarar vermeye kalkıştı. Alevleri oturup izleyen C.Y., daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Duran K., C.Y.'den şikâyetçi oldu. Polis, C.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah iş yerine gelen Duran K., durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelinin Duran K.'nin eski eşi C.Y. olduğunu belirledi.