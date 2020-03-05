05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - MERSİN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Mersin Adliyesi'nin görüntüsü- Duruşma sonrası tepkilerden görüntüler- Öldürülen Kübra Aşkın'ın yakınlarının görüntüsü- Anne Sebirhan Aşkın'ın tepkisi- Anne Sebirhan Aşkın'ın konuşması- Kadın dernek üyelerinin slogan atması
Mersin'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildiMERSİN (AA) - Mersin'de boşandığı eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Davut Demir, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın yakınları, bazı kadın derneklerinin üyeleri ve tarafların avukatları katıldı.Söz verilen iddia makamı mütalaasında, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.Aşkın'ın kardeşi Saliha Aşkın mütalaa sonrası gözyaşları içinde, "Katil, ablamı takip etti. Planlı bir şekilde yaptığı aşikardır." ifadelerini kullanarak, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.Müşteki avukatları da cinayetin "tasarlanarak" işlendiğini savundu.- "Kaderin bir oyunu artık, böyle olmamalıydı"Sanık Davut Demir ise savunmasında doğruları söylediğini belirterek, "Yaşanmış olan her şeyi anlattım. Sadece barışmak için yanına gitmiştim. Olayın bu şekilde sonuçlanmasından dolayı üzgünüm. Kaderin bir oyunu artık, böyle olmamalıydı. Pişmanım." diye konuştu.Sanık avukatı, esasa ilişkin detaylı savunma vermek için mahkeme heyetinden süre istedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Mart'a erteledi.- Adliye önünde protestoAnne Sebirhan Aşkın, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.Adliye çıkışı bazı kadın dernekleri üyeleri de kadın cinayetlerine tepki göstererek, slogan attı.Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Kübra Aşkın (37),merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde geçen yıl 15 Şubat gecesi eski eşi Davut Demir tarafından sokakta silahla vurularak öldürülmüştü.Sanığın, otomobiliyle evine giden Aşkın'a, aracıyla önünü keserek kaza yaptırdığı, sonrasında da silahla ateş ettiği ileri sürülmüştü.
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