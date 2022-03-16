Eski eşini öldüren şahsa, 'tahrik ve takdir indirimi'

Bursa'da boşandığı eşini bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl ağustos ayında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda İlhan Gökce (57), boşandığı eşi Fatma Gökce'yi (53) ile çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı. Kadın, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan İlhan Gökce ise tutuklandı.
Gökce hakkında açılan davaya devam edildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İlhan Gökce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.
'SAVUNULACAK BİR DURUMU YOK'
Sözlerine, "Bir kişiyi öldürmenin savunulacak bir durumu yok" ifadeleriyle başlayan sanık, olay günü eşinin kendisine yönelik söylemleri ve kızıyla bazı konuşmaları nedeniyle kendisini kaybettiğini anlattı. Cinayet anını hiçbir şekilde hatırlamadığını dile getiren sanık, "Keşke yapmasaydım, keşke o gün hastaneden çıkmasaydım. Hastanede ölüp kalmış olsaydım. Keşke maktul eşim de ölmeseydi, ömür boyu bu hayatı çekseydi" diye konuştu.
SANIK AVUKATI İNDİRİM UYGULANMASINI İSTEDİ
Sanık avukatı maktulün olay günü sanığa hakaret ettiğini, müvekkilinin bunun etkisiyle suçu işlediğini belirterek, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmasını istedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın eski eşini kasten öldürdüğünün dosyadaki delillerle sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "boşandığı eşe karşı kasten öldürme" öldürme suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.
Sanığa, "boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, tahrik ve takdir indirimiyle cezasını 20 yıla düşürdü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!