Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerGündem3. SayfaPOLİS TAKİBİ! Son dakika: Eski eşini öldüren polis, meslektaşına takip ettirmiş - Öne çıkan haberler
Polis memuru, öldürmeden önce eski eşinin aracını meslektaşına takip ettirmiş
Bursa'da 12 Şubat'ta işlenen cinayetin iddianamesi hazırlandı. Yasemin Ağır ve Yahya Aydın'ı öldüren ve yoldan geçen Şeyma Ü.'yü yaralayan polis memuru için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası istendi. İddianamede katil zanlısı polisin, eski eşini meslektaşına takip ettirdiği belirtildi
Eski eşini öldüren polis, meslektaşına takip ettirmiş
0:00 / 0:00
DHA
Bursa'da eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) araçtan indirip dövdükten sonra tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru Bilal Ağır'ın (52), cinayet günü meslektaşına "suçlu takip" yaptığını söyleyerek, eski eşinin bulunduğu aracı takip ettirdiği ortaya çıktı. Bilal Ağır'ın aracın yerini tespit ettirip yürüyerek olay yerine geldiği ve aracın otopark girişinde durdurduktan sonra cinayetleri işlediği ifade edildi.
Polis memuru Bilal Ağır, 12 Şubat'ta otopark girişinde 2 yıl ayrı yaşadıktan sonra 2 ay önce boşandığı kendisiyle aynı soyadını taşıyan, okul müdürü Yasemin Ağır'ın kullandığı otomobili, önünü keserek durdurdu. Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip dövdükten sonra, tabancasını çekip peş peşe ateş etti.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya Aydın ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. (17) ise hafif yaralandı. Yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın hastanede yaşamını yitirdi.
"HEDİYE ALMAK İÇİN AVM'YE GİDİYORDUM"
Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik, kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir eve yerleştim. Buna rağmen kızım ile annesinin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dedi.
"UZUN SÜRELİ TAKİBE ALDI"
Bilal Ağır hakkında Cumhuriyet savcısınca hazırlanan iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Bilal Ağır'ın daha önce iki kere evlenip iki kere boşandığı Yasemin Ağır'ın, Yahya Aydın ile arkadaşlık kurmasını kıskandığı, onları uzun süreli takibe aldığı, olay günü de polis olması nedeniyle meslektaşına "suçlu takip" yaptığını beyan ederek eski eşinin bulunduğu aracı takip ettirdiği, yaya olarak aracın tespit edildiği yere giderek, yoğun trafikten dolayı duran 26 DC 016 plakalı aracı otoparka doğru yönlendirdiği, Yahya Aydın ile Yasemin Ağır araçtan indikten sonra tartıştığına yer verildi.
"POLİS OTOSUNU GÖRÜNCE ATEŞE DEVAM ETTİ"
Bilal Ağır'ın, Yahya Aydın'a silahını doğrulttuğu, Yasemin Ağır'ın engel olmaya çalıştığı, sanığın silahı beline koyduğu, aralarındaki itişme sonrasında silahını çıkararak Yahya Aydın'a ateş ettiği belirtilen iddianamede, Yasemin Ağır yola doğru giderken, sanığın Aydın'ın başına ateş ettiği, sonra boşandığı eşine doğru yönelerek ona ateş ettiği kaydedildi. Bilal Ağır'ın müdahale için gelen polis otosunu görünce yeniden Yahya Aydın'ın yanına giderek başına ateş ettiği, Yasemin Ağır'ın da yanına giderek yeniden ateş ettiğinin, kamera görüntüleriyle sabit olduğu anlatıldı.
"SANIK, MAKTÜLLERİ ÖLDÜRMEYİ PLANLADI"
Tanık beyanları, güvenlik kamera görüntüleri, emniyet müdürlüğüne ait log kayıtları göz önünde bulundurularak "sanığın maktulleri öldürmeyi planladığının değerlendirildiği" belirtilen 19 sayfalık iddianamede, sanığın "tasarlayarak eski eşi öldürme", "tasarlayarak öldürme" ve "olası kastla nitelikli yaralama" suçlarından cezalandırılması istendi. Bilal Ağır, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.
Fotoğraflar: DHA
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
POLİS TAKİBİ! Son dakika: Eski eşini öldüren polis, meslektaşına takip ettirmiş - Öne çıkan haberler/eski-esini-olduren-polis-meslektasina-takip-ettirmis-3514355
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!