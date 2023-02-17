AA

Sinop'un Boyabat ilçesinde eski eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın cezası belli oldu.

AA'nın haberine göre, Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Birol Çaylak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada maktul Zeynep Gıcık'ın ailesi ve avukatları da hazır bulundu. Duruşmada sanık ile maktulün avukatlarının beyanları alındı.

"HAKSIZ TAHRİK" VE "İYİ HAL" UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanığa, eski eşi Zeynep Gıcık'a yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir "haksız tahrik" ve "iyi hal indirimi" uygulamadı.

"KATİLİ BİRÇOK KEZ ŞİKÂYET ETTİ"

Maktul Gıcık'ın avukatı Nilda Baltalı, duruşmanın ardından gazetecilere, maktulün hayatta olduğu sürede katili birçok kez şikâyet ettiğini söyledi. Olayda tasarlamanın unsurlarının oluştuğunu düşündükleri için istinafa başvuru yapacaklarını belirten Baltalı, şöyle konuştu:

"EMSAL KARAR İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIZ"

"Aslında tasarlama verilseydi de aynı cezayı olacaktı, fazlası olmayacaktı. Biz yine de Zeynep'in verdiği mücadelenin ortaya çıkmasını istiyoruz. Zeynep, çok kez uzaklaştırma kararı, devletten koruma talep etmiş. Kendisi yeni bir hayat kurmak, hayatta kalmak için çok mücadele etmiş. Bu mücadelenin değerli olduğunu düşünüyoruz. Emsal karar çıkması için başvuru yapacağız." ifadesini kullandı.

Boyabat'ta 7 Nisan 2022'de eski eşi Zeynep Gıcık'ı kemerle boğarak öldüren eski eşi Birol Çaylak tutuklanmıştı.

*Fotoğraflar: DHA