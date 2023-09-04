Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Halil Karabıyık, eski eşi 34 yaşındaki Elif Gedik´e çalıştığı markette bıçakla saldırdı. Başka bir markete kaçan Elif Gedik hastaneye kaldırılırken, saldırı anı ise başka bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı
Çanakkale'de olay, dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik (34), 2019 yılında boşandığı eşi Halil Karabıyık tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı.
KARŞIDAKİ MARKETE KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRİP KURTARDI
Market sahibinin araya girmesiyle kadın ölümden dönerken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, tedaviye alındı, ardından Çanakkale´ye sevk edildi.
GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay sonrası gözaltına alına Halil Karabıyık'ın ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.