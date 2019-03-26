Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, geçen yıl ekim ayında, Hasan Gündoğdu (45),iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi (38) takip ederek karşısına çıktı. Hasan Gündoğdu, Meşeli'yle yaşadığı tartışmanın ardından eski eşini 23 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Meşeli, hayatını kaybetti. Gündoğdu, eski eşinin çantasını da alıp, kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski eşi Hasan Gündoğdu tarafından 23 kez bıçaklanarak öldürülen Özlem Meşeli.

"DİYECEK BİR ŞEYİM YOK"

DHA'da yer alan habere göre hakkında 'kasten öldürmek' ve 'yağma' suçlarından Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Hasan Gündoğdu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Gündoğdu, çiftin oğlu Ziya Gündoğdu, ölen Özlem Meşeli'nin kardeşi Cevdet Meşeli ile tarafların avukatları katıldı. Gündoğdu'nun avukatı, eski savunmaları tekrarlayıp, sanığın tahrik altında suçunu işlediğini ifade ederek, "Ben sanığın yerinde olsaydım, öldürmeyebilirdim belki ama döverdim" dedi. Eski savunmalarını tekrarlayan sanık Hasan Gündoğdu, "Benim diyecek bir şeyim yok" dedi.

SANIĞA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra Hasan Gündoğdu'ya, 'kasten öldürmek' suçundan indirim maddelerini uygulamadan ömür boyu, gasptan ise 6 yıl hapis cezası verdi.