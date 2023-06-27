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Eski eşine bahçede çalışırken kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Adana'da, dün eski eşi Fatma Bayram'ı bahçede çalışırken tabancayla vurarak ağır yaralayan Abdurrahman Özalp, gece saatlerinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı

Giriş: 27.06.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da eski eşine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı! - Güncel haberler
DHA

Adana'da, eski eşi Fatma Bayram'ı (32) bahçede çalışırken tabancayla vuran Abdurrahman Özalp (35) yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Saimbeyli ilçesi Gökmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Özalp, geçen yıl boşandığı Fatma Bayram'ın baba evine gitti.

Evin önündeki bahçede çalışan Fatma Bayram, eski eşini görünce kaçmaya çalıştı. Ancak Özalp, Bayram'ın arkasından tabancayla ateş açtı. Fatma Bayram, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma Bayram, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayın ardından kaçan Abdurrahman Özalp'ı gece saatlerinde saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Özalp, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Fatma Bayram'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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