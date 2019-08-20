20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pakistan Başbakanı Imran Han'ın eski karısı Reham, başbakanın Hindistan'ın Keşmir'in özerkliğini ortadan kaldırma planlarını önceden bildiğini ve hatta Yeni Delhi ile anlaşma müzakere etmeye çalıştığını iddia etti.
"ZAYIF OLDUĞUNUZU GÖSTERİR"
Reham, Hindistan medyasına yaptığı açıklamada başbakanı eleştirerek, "Keşmir'in elden çıkarıldığını söyleyebilirim. Başbakanınız İmran Han, Cemmu ve Keşmir hakkında açıklama yapacağı gün 'Modi'nin bunu yapacağını biliyordum. Bişkek'te Haziran ayında gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Teşkilatı etkinliği sırasında Modi ile görüştüğümüzde bana kötü davrandı' dedi. Madem bunu biliyordun ve hiçbir şey yapmadın, o zaman bu hiçbir şey yapmaya gücünüzün olmadığını, zayıf olduğunuzu gösterir" ifadelerini kullandı.
ESKİ EŞİNİN İLK ELEŞTİRİSİ DEĞİL
Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı olan gazeteci Reham, İmran Han'la 2015 yılında evlenmiş, ikili 10 ay sonra ayrılmıştı. İmran Han'ın eski eşi Reham, başbakanı daha önce de eleştirmişti.
Haziran ayında Hint medyasına verdiği bir röportajda Han'ın ordunun ideal bir kuklası olmakla suçlayan Reham, devletin karmaşık konuları hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söylemişti. Reham geçtiğimiz yıl Han'ın siyasi ve kişisel hayatı hakkında çok sayıda münferit iddiada bulunduğu bir anı kitabı yazmıştı.
Bu ayın başlarında Hindistan, 1940'ların sonundan beri kontrol ettiği Keşmir bölgesinin bir parçası olan Cemmu ve Keşmir'in on yıllardır devam eden özerklik statüsünü iptal etmiş, Hindistan ve Pakistan'ın arasında devam eden krize bir yenisi eklenmişti.
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