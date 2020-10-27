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Trabzon’un Araklı İlçesi’nde yaşayan 4 çocuk annesi Meryem D., 2011 yılında eşi S.D.’den boşandı. Boşanan çift bir süre daha birlikte yaşadı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, çift arasında yine sorunlar yaşandı. Meryem D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu ve S.D. hakkında uzaklaştırma kararı çıktı.

Bir süre sonra kızlarını yanına alarak Bartın’a giden Meryem D., buradan da Çanakkale’ye geçti. Bu sırada kızı H.B.’yi Trabzon’a gönderdi.

ESKİ EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Trabzon’a dönen H.B. eve gidince kapının kilidinin değiştirildiğini gördü. Babasının evde olduğunu düşünen H.B., polis merkezine giderek yardım istedi.

Polislerle eve giden H.B., kapı kırılıp eve girince babasını yatak odasında buldu. H.B. polis merkezine giderek, yaşananları anlattı. Üç gün sonra Trabzon’a dönen Meryem D. evine gittiğinde kapısının kırık olduğunu ve evdeki tüm eşyalarının parçalandığını gördü.

Yaklaşık 25 bin lira zararı olduğunu kaydeden Meryem D., eski eşi ve kız kardeşinden şikayetçi oldu. Soruşturma çerçevesinde S.D. ve kız kardeşinin ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.