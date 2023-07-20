Eski erkek arkadaşı silahla yaraladı!

Zonguldak'ta bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı
Kadına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Zonguldak'ta meydana gelen olayda bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı.
AA'da yer alan habere göre şüpheli Yusuf Y. eski kız arkadaşı olduğu belirtilen G.T'nin çalıştığı Bağlık Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.
Taraflar arasında çıkan tartışmada Yusuf Y'nin silahla ateş açtığı G.T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli Yusuf Y. ise polise teslim oldu.