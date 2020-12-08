Buhranlar yaşıyoruz, İslam dünyasında fikir, düşünce buhranları, ahlâki krizler var. Asgari barış ve güvenin sağlanmadığı pekçok yer var. Hala Libya'da, Yemen'de vekalet savaşları devam ediyor. İslâm'ın büyük başkentlerinde Bağdat, Şam, Kahire gibi yerlerde gözyaşı akmaya devam ediyor. İslâm'ın hedef olarak gösterdiği rahmet, adaleti yaşama noktasında büyük problemler yaşanıyor. Vekalet savaşları adı altında yürüyen mezhep kavgaları var. Böyle zamanlarda alimlerden, fikir adamlarından, düşünce insanlarından, üniversitelerden, münevverlerden beklentimiz yangını söndürmek için hep beraber seferber olmaları istenir. Hep beraber mücadele etmeleri beklenir. Yazdıkları yazılar, yaptıkları tartışmaları hep bizi bütün bu sorunlardan barışa, güvene, adalete taşıyacak dünya kurmalarına yardımcı olmaları beklenir. Ama üzülerek belirteyim, Mısır'dan Endonezya'dan, Kuzey Afrika'dan İran'a kadar ilim adamlarının özellikle sosyal medya ortamında yaptıkları din tartışmalarına baktığımızda imanımızı arttıracak, ahlâkımızı güzelleştirecek anlamlı bir tartışma göremediğimi ifade etmek istiyorum.

Macron'un ifade ettiği en büyük krizler tarih boyunca sömürgeleştiği Afrika'da aç bırakılan insanların krizidir. Cezayir'de katledilen 1 milyon insanın hala geride kalan krizleridir. Bu krizler İslâm'dan kaynaklanmıyor. Bir öfkeli din var, çatışmacı bir din söylemi var İslâm dünyasında, ayrıştırmacı bir din tartışması var. Bir rivayet üzerinden insanların birbirini tekfir ettiği, bir ayet yorumu üzerinden insanların tartıştığı bir alan görüyoruz. Özellikle dijitalleşmeyle birlikte her ülkede farklı dini figürler ortaya çıktı. Herkesin nasıl özel medyası var, özel dinsel alanlar oluştu. Bu arada bir taraftan can yakan sorunlar var, İslâm'a yönelik genç kitlelerin yeni soruları, sorgulamaları var. İlim adamları fetva veren insanlar farklı bir vadide daha dar çerçevede bu çatışmacı din üzerinden tartışmaya devam ettiler. Azizi diye bir genç vardı. Tunus'ta kendisini üzerine benzin döküp yaktı. İş aradı, bulamadı, seyyar satıcılık yapıyordu. Onu da elinden alınca gitti kendisini yaktı. Aynı hafta içerisinde fetva veren ilim adamları, müftüler, din adamları bir insanın kendisini böyle intihar etmesi caiz midir, değil midir tartışması yaptılar. Daha acısı böyle kendisini yakanın cenaze namazı kılınır mı, kılınmaz mı diye tartıştılar. Halbuki yüzbinlerce genci bu duruma getiren sorunu nasıl çözeriz değil de başka tartışmalar yürütüldü.

Babaları sömürgelerden geçmiş bir gençlik var. Dini figürler, toplumun önüne çıkan din adamları ise bunlar da üzülerek belirteyim, faydasız, anlamsız, beyhude diyeceğimiz din tartışmaları yürüttüler. Bu İslam dünyasının en önemli sorunlarından bir tanesidir diyebilirim. İslam fıkhında bir ilke vardır, bir yerde yangın varsa siz namaza dahi duramazsınız. Önce barışı, güvenliği sağlamak, cehaleti ortadan kaldırmak, gençlerin anlam arayışına cevap vermek, değer, bilgi, ahlâk üretmek. Bunları yapmak varken sürekli tarihe gidip, tarihte yaşanmış tartışmaları bugüne taşımak, o tartışmalar üzerinden ayrışmak, ayrıştırmak. Bu İslâm dünyasının içine girdiği en büyük girdaplardan bir tanesidir. Bu hayra alâmet değil. Türkiye denince şöyle bir durmak lazım. Türkiye bizim ortak evimiz, yurdumuz, gemimiz. Türkiye'yi değerlendirirken, bir şey söylerken bizim üç defa yutkunmamız gerekiyor. Türkiye'de bir şey söylerken bin defa düşünmek gerekiyor. Çünkü Türkiye, Türkiye'den büyüktür. İslâm medeniyetinin yükünü omuzlayan bir ülkedir. İnsanlığın vicdanını omuzlayan bir ülke, tarihtir. Türkiye Maveraünehrin, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın mirasını taşıyor. Geniş bir İslam ufku var. Bu ufkun daralmasına izin vermemek gerekiyor.

Türkiye ideolojik, mezhebi, etnik fay hattının üzerinde deniyor. Bütün bu fay hatlarının taraflarını hâlâ biraraya getiren en büyük değerlerimiz inanç değerlerimizdir. Seküler muhafazakâr ayrımında dahi, yahut Alevi-Sünni ayrımında dahi bizi İslâm'ın sevgisi, Kur'an'a olan hürmet sevgili peygamberimize muhabbetimiz, Ramazanlarının iklimi, Cumanın bereketi, bayramların ruhu bizi birleştirmeye devam ediyor. Biz bunlara din üzerinden yanlış tartışmalara girerek yeni fay hatları eklememeliyiz. Sufi selefi, modernist, ehli sünnet, ehli sünnet düşmanı gibi yeni kategorilerle. Bunların emarelerini hep görüyoruz. Belki tikel bir mesele gibi görünüyor ama öyle değil. Genel olarak Türkiye'de ilahiyatçılar, Diyanet, üniversite, sivil toplum örgütleri, dijitalleşmeyle öne çıkan dini figürler hepimizin tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. Kabe'yi tavaf ederken hiç unutmadığım, basına da yansıyan küçük bir hatıram vardır. Önümüzde Arapça gözyaşı dökerek 'Allah'ım Türkiye'yi muhafaza et, başımızdan eksik etme' diyor. Elinden tuttum 'Nerelisin' dedim, 'Cezayerliyim' dedi. 'Niye Türkiye diye dua ediyorsun' dedim. Hiçbirimizin unutmaması gereken bir şey söyledi, 'Cezayir'e dua etmek sadece Cezayir'e dua etmektir, Türkiye'ye dua etmek tüm İslâm alemine dua etmektir'. Bir mazlumun duasında bu ülke var. Öyleyse bizim birliği, beraberliği, kardeşliği korumamız gerekiyor.

Dijitalleşmeyle bilgi çoğaldı, yorum anarşisi doğdu. Din elden gidiyor ifadesi hareket noktası olarak kabul edildiğinde zamanla insanlar kendilerini dinin jandarması gibi görmeye başlıyor. Kendi fikri ve düşüncesini mutlaklaştırıyor. Başkasını tekfir ediyor. Bu mutlaklaştırma beraberinde bir temsil yarışı doğuruyor. İslamiyet sadece İslamiyetin yüksek ahlâkı ve adaletiyle temsil edilebilir. İslamiyet herhangi bir şahsı, cemaati, İslamiyet'in temsilcisi olarak görmez. Bir ulema grubu var tabii ki. Ama ulemanın vazifesi hikmetle İslâma davet edecek, irşad edecek, öğretecek. Sivil bir ruhla, kendini mutlaklaştırmadan, tek doğru bende demeden insanlara anlatmakla vazifeli. Bizde ruhbanlık yok. Dini kendi şahsında ruhban sınıfı kabul edilemez. En kötü diktatörlük ruhani diktatörlüklerdir. Dinin bir yorumunu mutlak hakikat kabul edip, başkasının bütün inançlarını, anlayışlarını, yorumlarını uydurulmuş din kabul edip, herkesi yargılayan başkasının da bunu kabul etmesini sağlayan, biz bunu FETÖ'de çok acı acı gördük. İnsanların kalpleri, ruhları üzerinde egemenlik kurmak isteyen bu tür temsiller bir yarışa gidiyor. İslamiyet'i falan hoca mı, falan hoca mı temsil edecek. İlahiyat fakültesi mi medrese mi? Bir defa bunun kendisi bu topluma yapılabilecek en büyük haksızlıklardan bir tanesidir.

Bir an önce dinin asli ruhuna dönmek için bu acı tabloyu ifade etmek durumundayım. Anadolu'nun İslâm'laşması Maveraünnehir üzerindendir. Uluğ Bey'le tasavvuf fıkıh alimleri birlikte yetişmişlerdir. Farabi de orada yetişmiştir. Biz bir dini ufku miras olarak aldık. Osmanlı'nın cihan imaratorluğunun ufku da bununla birleşti. Cumhuriyet döneminde acı tatlı hatıralarıız oldu. Mücadelelerimiz ve kavgalarımız oldu. Bizim yeni bir söz söylememiz lazım. Ben sık sık ifade ederim, İslâm'da din adamı yoktur, herkes dininin adamıdır. Hatta eğer inanmıyorsa bir kardeşimiz bu topraklarda sosyolojik olarak müslümandır. Anne, baba, dede, nine müslümandır. Bir müslüman kültürün içerisinde doğmuştur. Hepimizin müsaade edelim bu topraklarda filozof da olsun, molla da olsun, ilahiyatçı da olsun, mütefekkir de olsun. Filozofu olmayan toplumun müçtehidi olmaz. Derviş de olsun bunların hepsi birlikte zenginlik oluştursun. 14 asır sonra yeniden Kur'an tartışması, hadis tartışması başlatacağımıza, bir ayetin yorumu üzerinden, bir alimin hayatı üzerinden birbirimizi üzeceğimize oturup doğrudan Kur'an'ın ruhunu, rahmetini, adaletini gençlere nasıl taşıyabiliriz, nasıl ifade edebiliriz, yeni bir din dili nasıl oluşturabiliriz, bunlar üzerinde düşünmemiz gerekiyor.

Bu tartışmaların öznesi, aktörü olan bütün kardeşlerimizle hepsini kendime eşit mesafede görüyorum. Zaman zaman ben de saldırılarına maruz kalmış bir insan olarak söylüyorum. Belki bir süre yaptıkları işi durdurarak, hesapları kapatarak, dijital kürsüler üzerinden birbirine amansız suçlamaları bir tarafa bırakarak 'biz ne istiyoruz, niçin bu konumdayız' diye, bir kardeşimiz hata yaptığında o gece bizim uykumuz kaçmalı. Sadece mektup yazarak değil, böyle bir birlik beraberliğe hizmet edecekse her birinin ayağına gitmeye hazırım. Diyanet nöbeti esnasında bunun için çok çırpındığımı ifade etmek isterim. Her birine giderek dilimizi, üslubumuzu birlikte müzakere ederek, toplum önünde dini bir didişme, tartışma malzemesi kılmadan herkesi dini rahmetine kolaylaştıracak üslup içerisinde olmak, ilişkileri daha iyi götürmek, daha şeffaf, daha sorgulanabilir, din eğitimi veriyorsak onun hesabını toplum önünde konumda olmamız. Ancak bu çabalar yetmedi. Belli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat keskin taraflarda öfkeler oluşturdu. Bunu istemeyenler oldu, başka bir muhalefete girdiler, üzülerek belirteyim.

Temsil yarışında beni şahsen üzen noktalardan birisi bu tür tartışmaların sürekli alaylı-mektepli tartışmaya dönmesi. Eskiden tekke medrese tartışması vardı. Türkiye'de bizim İslâm dünyasının pekçok yerinde din eğitimi güvenlik meselesine dönüştüğü zaman biriminde bizim kurumsallaşmış kurumlarımızı korumamız lazım. İmam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri Teşkilatı var. Özellikle ilahiyat fakültelerine yönelik, tamamını bir kefeye koyarak... İlahiyat fakültesi mezunu, 20 yıl hocalık yapmış, şimdi de ders veren hoca olarak eksiklerimiz, kusurlarımız, yanlışlarımızı değerlendirebiliriz. Ancak sürekli, biraz da din özgürlüğü ortamında bu ilahiyat fakülteleri müsteşrik yetiştiriyor, misyoner yetiştiriyor bazı kelimeler geliyor aklıma telaffuz edemiyorum. 10 bin kişilik bir kitleden bahsediyoruz. Bu 10 bin kişiyi 10 kişi üzerinden değerlendirmek doğru değil. İçimizden bazı kardeşlerimizin yanlış görüşlerini ekranlara taşıyarak, muhalefet et ki tanınasın, bilinesin diye bir duyguya kapılmış olabilir. Bu yanlışı ben yapmış olabilirim, bir başkası yapmış olabilir. İslam ilimlerine süreklilik kazandıran müesseseler ilahiyat fakülteleridir. Benim işlediğim hatadan dolayı topluma 'Bu ilahiyat fakülteleri oryantalist yetiştiriyor, bunların hepsi reformist, modernist' diye yaftalar doğru değil.

İslâm Ansiklopedisi diye herkesin kütüphanesinde 46 cilt muhteşem bir eser var. Bu eser İslam dünyasında ilktir, bütün İslam medeniyetinin hafızasıdır. Dijitalleşme her şeyi biliyorum diyenlerin mecrası. Bu dünyada imaj, reklam, propaganda var. Davet, irşad, tebliği, imaj, reklam, propoagandaya dönüştü. Orada sanal cemaatler oluştu. Cübbesini sarığını giyen, bir kamerayı karşısına alan paralen fetva merkezleri kuruldu, sanal yapılar oluştu. Sohbetin konusu 'bugün falan hoca şunu dedi, bu zındıktır' İslâm dünyasıyla mukayese ettiğinde bizde daha az. Arap kardeşlerimizin o kavgalarını da görüyorum gerçekten çok üzülüyorum. Türkiye'de de bu yaygınlaşıyor. Lütfen bunu bir kardeş ikazı olarak hepimiz birbirimizi ikaz edelim. Her birimize birkaç genç takılıyor, o gençler de dini düşüncelerini şahıslar üzerine bina ediyor. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez.

İlahiyat fakülteleri eleştirilmeli. Neden bütün dünyaya bilgi üretemediniz diye eleştirelim. Master ve doktora tezlerinin kalitesi niye düşük gidiyor diye eleştirelim. Ama bazı hocalarımızın bazı fikirleri üzerinden sürekli bu kurumları itibarsızlaştırmak doğru değil. Bugün herhangi çocuğuma hadis, tefsir öğretecekse ilahiyat kurumlarına muhtacız. İlahiyat fakültelerininde kardeşlerimizin de dışarıdakilerine merdivenaltı diye küçümsemesi doğru olmaz. Birbirimizden istifade etmemiz lazım. Bunu siyasete, devlete yıkmamak lazım.