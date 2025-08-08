Eski Denizlispor asbaşkanı Kavak, dairesinde ölü bulundu

Denizlispor'un eski asbaşkanlarından, müteahhit Mehmet Kavak (60), yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre müteahhit Mehmet Kavak'tan haber alamayan yakınları, bu sabah saatlerinde yaşadığı Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'ndeki rezidansa geldi.

YAKINLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

Daireye girdiklerinde Kavak'ı kanlar içinde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Denizlispor evli, iki çocuk babası Kavak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kavak'ın tabancası yanında bulundu. Kavak'ın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kavak'ın ölüm haberi, Denizlispor camiası ve iş dünyasında üzüntüye neden oldu.