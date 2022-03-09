Eski damat dehşet saçtı!

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SHOW Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre; çocuğunu eski eşine teslime etmek için gelen adam, 9 yaşındaki çocuğun gözü önünde kayıpederine silah çekti. Öte yandan korkunç anları kameraya alan kişi ise yine o çocuk oldu.