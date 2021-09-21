Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

AA

TBMM'deki törenin ardından, Mengü'nün cenaze namazı Kocatepe Camisi'nde kılındı.

Cenaze törenine Mengü'nün ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP'li parti yöneticileri ile milletvekilleri ve bazı siyasi parti yöneticileri katıldı.

Cenaze namazının ardından Özel ve Feyzioğlu, Mengü'nün cenaze aracına taşınan Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi.

Mengü'nün cenazesi götürüldüğü Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Şahin Mengü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 4 Nisan 1948'de doğan Şahin Mengü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Mengü, 23. Dönem CHP milletvekili olarak görev yapmıştı. Mengü, evli ve 2 çocuk babasıydı.