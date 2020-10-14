Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Iğdır ziyaretinde konuştu:

AA

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Iğdır'a gelen İnce, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.

Memleket Hareketi'nin kurucularıyla Iğdır'a geldiğini belirten İnce, "Nahçıvan'a gitmek istedik. Uluslararası hukuk anlamında da Birleşmiş Milletler kararları anlamında da haklı olan Azerbaycanlı dostlarımız, kardeşlerimiz var. İşgalci bir Ermenistan var. Biz (Azerbaycan halkına) onlara moral, destek vermek için Nahçıvan'a gitmek istedik ama devlet yetkilileri güvenlik gerekçeleri nedeniyle bunun mümkün olmadığını söylediler." ifadelerini kullandı.

Daha sonra otobüsle kent merkezine geçen İnce, burada esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.