Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Gümüşhane'de

AA

4 Eylül’de Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Gümüşhane'ye gelen İnce, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Fatih Parkı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" olarak Türkiye'yi karış karış dolaşarak vatandaşlarla hasbihal ettiklerini söyledi. Memleketin sorunlarını yerinde tespit etkilerini aktaran İnce, 81 ili gezip sorun ve çözüm önerileriyle ilgili rapor hazırlayacaklarını anlattı.

İnce, gezdikleri illerde temel sorunun yoksulluk ve işsizlik olduğunu savunarak Türkiye'nin mültecilerle birlikte 83 milyon değil 90 milyonluk bir ülke olduğunu ve ülkede sadece 20 milyon insanın iş bularak çalışabildiğini ileri sürdü.

Bir gazetecinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek açıklamasına ilişkin sorusunu yanıtlayan İnce, açıklamayı doğru bulduğunu söyledi.

Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren İnce, daha sonra kentten ayrıldı.