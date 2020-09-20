Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Giresun'u ziyaret etti

AA

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, ilk olarak 22 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesini ziyaret etti.

Burada ilçe merkezini gezen İnce, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, kendilerine "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Muharrem İnce, daha sonra Giresun kent merkezine geçti. Burada Atatürk Meydanı'nda gezen İnce, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, memleket hareketi olarak Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi.

İnce, Türkiye'nin, dünya fındık ekili alanlarının yüzde 75'i ile üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştirdiğini ifade ederek, Türkiye'nin böyle bir üründen yeterince yararlanamadığını öne sürdü.

"Dünyada sizin elinizde olan bir şey değerlendiremiyorsunuz." ifadesini kullanan İnce, şunları kaydetti:

"Fındığın sorununu çözemeyen Türkiye'nin sorununu çözemez. Bu kadar size ait bir şeyin sorununu çözemiyorsanız 18 yılda demek ki siz hiçbir sorunu çözemezsiniz. Zaten 2002'den bu noktaya geldiğimizde de Türkiye'nin çözülmüş bir tane sorunu yoktur. İşte biz 'Memleket Hareketi' olarak 'Türkiye'nin zengin topraklarının yoksul çocukları olmayalım' diye, 'Çocuklarımız güzel hayaller kursun' diye, oradan oraya dolaşıyoruz."

İnce, karış karış Türkiye'yi dolaştıklarını belirterek, "Türkiye'de gördüğüm şu; insanlar iktidardan da memnun değil, muhalefetten de memnun değil. Türkiye'de genel anlamda gördüğüm durum bu. Biz de millete bir alternatif olmaya, bir çözüm noktası olmaya, bir seçenek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İnce, daha sonra kara yoluyla Ordu'ya hareket etti.