Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula: Aday olacağım

AA

LulaLula da SilvaSilva, TwitterTwitter hesabından yaptığı açıklamada, 7 Mayıs'ta seçimlerde aday olmak için ön başvuruda bulunacağını ve ardından Brezilya turuna çıkacağını duyurdu.

Yaptığı paylaşımda LulaLula da SilvaSilva, "Seçimlere katılmaya alışkınım. İyi bir hükümet geçmişimiz olduğuna inanıyorum. 7 Mayıs'ta ön başvuru lansmanılansmanı olacak ve sonrasında Brezilya turuna çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Brezilya'da 2 Ekim 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerde LulaLula da Silva'yaSilva'ya eski rakibi ve eski Sao PauloPaulo Valisi GeraldoGeraldo Alckmin'inAlckmin'in eşlik edeceği tahmin ediliyor.

PoderDataPoderData tarafından geçen hafta yapılan kamuoyu yoklamasında ekim ayındaki seçimler şimdi yapılsaydı, Devlet Başkanı JairJair Bolsonaro'nunBolsonaro'nun yüzde 35, LulaLula da Silva'nınSilva'nın da yüzde 40 oranında oy alması öngörülmüştü.

580 GÜN HAPİSTE KALMIŞTI

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü LulaLula da SilvaSilva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 7 Nisan 2018'de tutuklanarak ceza evine gönderilmiş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye olmuştu.

Mart 2021'de önce LulaLula da SilvaSilva yolsuzluk davalarından aldığı hükümler iptal edilerek seçimlere katılmasını önü açılmış, ardından da sonuncusu Mart 2022'de olmak üzere eski devlet başkanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları iptal edilmişti.