Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

AA

Brezilya'da yaşanan Kongre baskının ertesi günü ABD'de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, karın ağrısı şikayetiyle Florida eyaletindeki AdventHealth Celebration Hastanesi'ne kaldırıldı. Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı ABD'deki hastaneden, iyileşmesi için dua edenlere teşekkür etti, Twitter hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında, 2018 yılında bıçaklı saldırıya uğradığına işaret eden Bolsonaro, "Bıçaklandıktan sonra 5 ameliyat geçirdim. Sonuncusundan bu yana bazı ağrılarım vardı, bu da beni başka tıbbi prosedürlere yönlendirdi. Çabuk iyileşmem yönünde gelen dualara ve mesajlara minnettarım." ifadesini kullandı. Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de gittiği ABD'nin Florida eyaletinden ne zaman ülkesine döneceğine ilişkin detay vermedi. ​​​​​​​Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro Instagram'dan yaptığı paylaşımda, eşinin 2018'de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıdaki yarasından kaynaklı bir sorun nedeniyle hastaneye başvurduklarını aktarmıştı.

Michelle Bolsonaro, paylaşımında "Sevgili dostlar, eşim Jair Bolsonaro'nun 2018'de maruz kaldığı bıçak yarasının yol açtığı karın ağrısı sebebiyle hastanede müşahede altında olduğunu size bildirmek isterim. Sağlığı ve Brezilya için dua ediyoruz. Tanrı bizi korusun." ifadesini kullanmıştı. Eski Devlet Başkanı Bolsonaro, 6 Eylül 2018'de Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

1500 KİŞİ GÖZALTINDA Brezilya'da, Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Federal Yüksek Mahkeme'yi basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı 1500 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, çıkan olayların da kontrol altına alındığı bildirildi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.