Evo Morales, 11 aydır siyasi sığınmacı statüsüyle bulunduğu Arjantin'inden kara yoluyla ülkesi Bolivya'ya geçti.
Arjantin'in Bolivya sınırındaki Jujuy eyaletine bağlı La Quiaca şehrine dün ulaşan Morales, geçen yıl kendisiyle beraber ülkeyi terk eden eski Devlet Başkanı Yardımcısı Alvaro Garcia Linera ile kara yoluyla Bolivya'nın Arjantin sınırında bulunan Villazon şehrine gitti.
Morales, Villazon'da yüzlerce kişinin bir araya geldiği kutlama etkinliğinde, "11 Kasım 2019'da Chimore şehrinden çıktığımızda 'Milyonlarca kişiyle döneceğiz' demiştik. Şimdi sadece Villazon'da milyonlarız. Bu Bolivya halkının birliğidir." dedi.
AA'nın haberine göre; istifa sürecini "darbe" olarak niteleyen Morales, ülkedeki sağ kesimin ABD tarafından yönetildiğini savundu ve 18 Ekim'deki genel seçim sonuçlarının, 20 Ekim 2019'daki seçimlerde usulsüzlük yapılmadığının kanıtı olduğunu söyledi.
Evo Morales'in, Villazon'dan büyük bir konvoy eşliğinde geçen yıl 11 Kasım'da ülkeyi terk ettiği, Villazon'a yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Cochabamba eyaletine bağlı Chimore şehrine 11 Kasım çarşamba günü varması bekleniyordu. Morales, Cochabamba kentindeki Chimore Havaalanında binlerce destekçisi tarafından karşılandı.
MORALES'İN İSTİFA SÜRECİ
Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya ardından da Arjantin'e gitmişti.
O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları, günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.
Bolivya'da geçen yıl iptal edilen genel seçim yaklaşık 1 yıl sonra 18 Ekim'de düzenlenmiş, adaylığını Morales'in Arjantin'den duyurduğu Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.
İstifasının ardından çıkan sokak olayları nedeniyle hakkında çeşitli davalar açılan Morales'in, geçen yıl hakkında çıkarılan yakalama kararı 26 Ekim'de kaldırılmıştı.
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