Eski BM Libya Özel Temsilcisi Selame: "BMGK'deki ülkelerin çoğu tarafından sırtımdan bıçaklandım"

AA

Haziran 2017'de geldiği BM Libya Özel Temsilciliği görevinden 2 Mart'ta istifa eden Lübnanlı diplomat, İsviçre merkezli diplomasi kuruluşu İnsani Diyalog Merkezi'ne verdiği mülakatta, Libya krizinde BMGK'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BMGK üyesi bazı ülkelerin, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in Trablus'a başlattığı saldırıyı desteklemekle kalmadığını aynı zamanda Libyalı tarafların kendi aralarında düzenleyecekleri Ulusal Diyalog Konferansı (Gadamis) yoluyla diyalog kurma çabalarını engellemek için "komplo kurduğunu" dile getirdi.

Selame, "Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin çoğu tarafından sırtımdan bıçaklandım." dedi.

BMGK'de veto hakkına sahip Fransa, Rusya, İngiltere, ABD ve Çin'den oluşan 5 daimi üye bulunurken, Selame, açıklamasında hangi ülkeleri kastettiğini belirtmedi.

Selame, şunları kaydetti:

"(Hafter) Trablus'a saldırı başlattığı gün, bunların (BMGK üyesi ülkeler) çoğundan destek aldı. O sırada biz ise bu saldırıları durduramadığımız için Libya'da eleştirilere maruz kalıyorduk."

İstifasından bu yana yerine geçecek ismin hala belirlenemediği Selame, Hafter'in başkente yönelik saldırısı için, "Tam bir yıl boyunca üzerinde çalıştığımız barış girişimini durdurdu." ifadelerini kullandı.

Selame ayrıca, "önemli ülkelerin liderlerinde hiç vicdan kalmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Hafter, BM nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı 4 Nisan 2019'da saldırı başlatmış, başkent Trablus'u ele geçirmek için 14 ay süren saldırılarıyla ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Libya ordusunun Hafter milislerine karşı son dönemde önemli başarılar kaydetmesi ve 4 Haziran'da Trablus il sınırının tamamını ve ülkenin doğusunun büyük kısmını milislerden arındırmasının ardından, uluslararası aktörlerden ateşkes çağrıları gelmişti.





