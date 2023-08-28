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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Eski Beşiktaşlı Romain Saiss Al Sadd'dan oynamadan gönderiliyor! - Beşiktaş Haberleri

        Romain Saiss oynamadan gönderiliyor!

        Beşiktaş'tan ayrılarak Katar ekibi Al Sadd'a transfer olan Romain Saiss'in, yeni takımında henüz maça çıkmadan gönderilmesi gündeme geldi. Al Sadd'ın, yabancı kontenjanında yer açmak için Faslı savunma oyuncusunu kiralık olarak göndermeyi düşündüğü iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 20:01 Güncelleme: 28.08.2023 - 20:01
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          Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Romain Saiss'in Al Sadd kariyeri başlamadan sona erebilir...

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          Faslı savunma oyuncusunu 2.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna katan Katar ekibinin Saiss'le yolları ayırabileceği iddia edildi.

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          L'Equipe'te yer alan habere göre, Al Sadd Kulübü yabancı kontenjanında yer açmak için 33 yaşındaki yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

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          RESMİ MAÇA ÇIKMADI!

          Saiss'i 24 Temmuz'da Beşiktaş'tan kadrosuna katan Al Sadd, tecrübeli futbolcuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

        • 5

          Romain Saiss, henüz yeni takımı Al Sadd ile resmi bir müsabakada forma giymedi.

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