Beşiktaş'tan sezon başında tartışmalı şekilde ayrılarak Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu.
Tuttosport'a konuşan genç futbolcu, 14 yaşında futbolu bırakmanın eşiğine geldiğini söyledi.
"ÇOK ZAMAN KAYBEDİYORDUM"
Emirhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakacaktım. Her gün toplu taşıma ile antrenmana gidip gelemiyordum. Akşam eve dönüyordum. Yol çok uzun sürüyordu ve yolda çok zaman kaybediyordum. Artık ders çalışamıyordum." dedi.
Emirhan, altyapıdaki hocasıyla olan konuşmasını anlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz. 5 yıldan fazladır bu formayı giyiyorum ama devam etmem imkansız. Tesisler çok uzak. Benim yaşımda bir çocuğun İstanbul'da akşamları dışarıda olması tehlike arz ediyor. Çalışmayı seviyorum, bir gün üniversiteye gitmek istiyorum. Bu yüzden hayatıma dair başka bir yol bulacağım."
"SAHİP OLDUĞUN YETENEKLE BURADA DURAMAZSIN"
Öte yandan Emirhan, ağabeyinin kendisiyle yaptığı motivasyon konuşmasını da anlatırken, kariyerine bu sözler sayesinde devam ettiğini belirtti.
İşte Emirhan'ı 14 yaşındayken futbola bağlayan o sözler:
"Kardeşim, sahip olduğun yetenekle burada daha fazla duramazsın. Zaten binlerce kez fedakarlık yaptın. Ailen, biz seninle beraberiz. Yaptıklarını denize atamayız. Sana yardım edeceğim. Her şeyden vazgeçiyorum, sen bunu hak ediyorsun kardeşim."
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