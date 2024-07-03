Eski belediye başkanı cinayet kurbanı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada Tunca beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (56) tabancayla vurularak öldürüldü; 1 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay saat 14.30'da ilçe merkezinde meydana geldi. İlçenin Tunca Beldesinde bir dönem AK Parti'den belediye başkanı seçilen Ahmet Naci Aytemiz ile daha önceden husumetli olduğu kişiler arasında bir iş yerinde sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş etti. Çıkan çatışmada H.K.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Ahmet Naci Aytemiz, kanlar içinde yere yığıldı, ismi açıklanmayan 1 kişi de omuz bölgesinden yaralandı.

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Silahlı kavgaya karışan şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aytemiz ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aytemiz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından olayda silah kullandığı saptanan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Firari şüphelinin de yakalandığı bildirildi.