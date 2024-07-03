Eski belediye başkanı cinayet kurbanı

Rize'de silahlı kavga: Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Rize'nin Ardeşen ilçesinde husumetliler arasında çıkan kavgada, Tunca beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz tabancayla vurularak öldürüldü. 1 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada Tunca beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (56) tabancayla vurularak öldürüldü; 1 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay saat 14.30'da ilçe merkezinde meydana geldi. İlçenin Tunca Beldesinde bir dönem AK Parti'den belediye başkanı seçilen Ahmet Naci Aytemiz ile daha önceden husumetli olduğu kişiler arasında bir iş yerinde sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş etti. Çıkan çatışmada H.K.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Ahmet Naci Aytemiz, kanlar içinde yere yığıldı, ismi açıklanmayan 1 kişi de omuz bölgesinden yaralandı.
Silahlı kavgaya karışan şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aytemiz ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aytemiz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri tarafından olayda silah kullandığı saptanan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Firari şüphelinin de yakalandığı bildirildi.
Aytemiz'in öldürülmesine yönelik başlatılan soruşturmada cinayet şüphelisi H.K. de yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanların sayısı 3’e yükselirken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.
Ardeşen Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan tüm şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Tunca eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz’in vefatıyla sonuçlanan menfur olay sonrası kaçan failler E.B., H.K. ve H.K. tespit edilmiş; E.B. ve H.K. kısa sürede yakalanmıştı. Aranan diğer şüpheli H.K. da emniyet kuvvetlerimizin yoğun çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştı” denildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Cinayet öncesi bir markette darp edildiği ortaya çıkan Ahmet Naci Aytemiz için Ardeşen ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, Aytemiz ailesine taziyelerini iletti. Ahmet Naci Aytemiz’in cenazesi, Ardeşen Merkez Camisi’nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.