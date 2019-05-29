Başkent Brüksel'de mahkeme, 2018 Kasım ayında Delphine Boel'in açtığı babalık davası nedeniyle 3 ay içinde DNA testi yaptırılmasına hükmetmişti. Eski Belçika Kralı ise DNA testi yapmayı reddetmiş ve kararı temyize taşımıştı. Temyiz Mahkemesi de 16 Mayıs tarihinde eski kralın DNA testi yaptırması gerektiği yönünde karar vermişti.

Temyiz Mahkemesinin kararı onaylamasından sonra II. Albert'in de testi kabul ettiği duyuruldu. Ayrıca, DNA testi sonuçlarının yeni bir mahkeme kararı olana kadar kesinlikle gizli tutacağı da bildirildi.

Kral II. Albert, teste girmeyi kabul etmeseydi, Delphine Boel'e günlük 5 bin euro tazminat ödeyecekti.

DOKUNULMAZLIĞI BULUNMUYOR

Tahtını 2013'te oğlu Philippe'e bırakan 84 yaşındaki İkinci Albert, 51 yaşındaki sanatçı Boel'in kızı olmadığını savunuyor. Boel ise yaklaşık 10 yıldır kralın babası olduğunu kanıtlamak için çeşitli davalar açıyor.

Resmi görevi olmayan eski Kral Albert'in mahkeme kararları karşısında dokunulmazlığı bulunmuyor.

Belçika'da yoğun olarak tartışılan konu, İkinci Albert'in eşi Kraliçe Paola'nın 1999'da yazdığı kitapta eşinin evlilik dışı bir çocuğu olduğunu iddia etmesiyle gündeme gelmişti.

Delphine Boël, II. Albert'in annesiyle yaklaşık 20 yıl süren ilişkisinden doğan çocuğu olduğunu iddia ediyordu.