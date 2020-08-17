Eski Belarus cumhurbaşkanı adayı Tikhanovskaya: "Ulusal bir lider olarak hareket etmeye hazırım"

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Litvanya’ya geçerek ülkedeki seçim sonuçlarına yönelik protesto gösterilerini destekleyen Tikhanovskaya, hafta sonu yapılan protestoları değerlendiren video yayımladı.
Tikhanovskaya, kendisinin politikacı olmayı istemediğini ancak kaderinin bunu belirlediğini söyledi.
Ülkede değişimin gerçekleşmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Tikhanovskaya, “Ülkenin sakinleşmesi ve normal ritmine dönmesi için sorumluluk almaya ve ulusal bir lider olarak hareket etmeye hazırım.” ifadesini kullandı.
Tikhanovskaya, ülke genelinde protesto mitingleri ve iş bırakma eylemleri yapanlarla dayanışma içerisinde olduğu mesajını vererek, hapishanelerdeki siyasi mahkumların serbest bırakılmasını ve yeniden cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını istedi.
- Fabrikalarda iş bırakma eylemi
Öte yandan ülkede bazı fabrikalarda Lukaşenko’yu protesto eden bazı işçiler iş bırakma eylemi başlattı. Bazı protestocular devlet televizyon kanalları önüne giderek protesto gösterilerine kanallarda yer verilmesi için gösteri düzenledi.
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Minsk Ağır İş Makineleri Fabrikası’na gelerek iş bırakma eylemi yapan işçilerle görüştü.
İşçilerle görüşme esnasında yer yer Lukaşenko’nun sözünü keserek slogan atan işçilere, fabrika dışında toplanan bir grup da destek verdi.
- Lukaşenko: "Çalışmak istemeyenleri zorla çalıştırmayacağız"
Lukaşenko yaptığı konuşmada genel olarak fabrikaların çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "bazı işçilerin ortalıkta dolaştığını ve 200 kadar işçinin eylem havası yarattığını" söyledi.
Fabrikalarda daha çok insan çalışması için yer açtıklarını ifade eden Lukaşenko, “Kim çalışmak istiyorsa çalışsın. Çalışmak istemeyenleri zorla çalıştırmayacağız.” diye konuştu.
Belarus Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu. Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!