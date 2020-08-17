Eski Belarus cumhurbaşkanı adayı Tikhanovskaya: "Ulusal bir lider olarak hareket etmeye hazırım"

AA

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Litvanya’ya geçerek ülkedeki seçim sonuçlarına yönelik protesto gösterilerini destekleyen Tikhanovskaya, hafta sonu yapılan protestoları değerlendiren video yayımladı.

Tikhanovskaya, kendisinin politikacı olmayı istemediğini ancak kaderinin bunu belirlediğini söyledi.

Ülkede değişimin gerçekleşmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Tikhanovskaya, “Ülkenin sakinleşmesi ve normal ritmine dönmesi için sorumluluk almaya ve ulusal bir lider olarak hareket etmeye hazırım.” ifadesini kullandı.

Tikhanovskaya, ülke genelinde protesto mitingleri ve iş bırakma eylemleri yapanlarla dayanışma içerisinde olduğu mesajını vererek, hapishanelerdeki siyasi mahkumların serbest bırakılmasını ve yeniden cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını istedi.

- Fabrikalarda iş bırakma eylemi

Öte yandan ülkede bazı fabrikalarda Lukaşenko’yu protesto eden bazı işçiler iş bırakma eylemi başlattı. Bazı protestocular devlet televizyon kanalları önüne giderek protesto gösterilerine kanallarda yer verilmesi için gösteri düzenledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Minsk Ağır İş Makineleri Fabrikası’na gelerek iş bırakma eylemi yapan işçilerle görüştü.

İşçilerle görüşme esnasında yer yer Lukaşenko’nun sözünü keserek slogan atan işçilere, fabrika dışında toplanan bir grup da destek verdi.

- Lukaşenko: "Çalışmak istemeyenleri zorla çalıştırmayacağız"

Lukaşenko yaptığı konuşmada genel olarak fabrikaların çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "bazı işçilerin ortalıkta dolaştığını ve 200 kadar işçinin eylem havası yarattığını" söyledi.

Fabrikalarda daha çok insan çalışması için yer açtıklarını ifade eden Lukaşenko, “Kim çalışmak istiyorsa çalışsın. Çalışmak istemeyenleri zorla çalıştırmayacağız.” diye konuştu.

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu. Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı.