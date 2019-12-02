02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği de yapan Kenan Şimşek, derslerden sonra oğlu Mücahit Furkan ve çırağı Serhan Tekin'le (21) çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki minderde çalışmalarını sürdüren Mücahit Furkan, babası ve antrenörü usta güreşçi Kenan Şimşek'ten taktikler öğreniyor.
Kenan Şimşek, 1985 yılından bu yana güreşin içerisinde olduğunu söyledi.
Güreşin kendisi için bir sevda olduğunu belirten Şimşek, "1990'da Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, 1991'de Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldum. Olimpiyat ikinciliği elde ettim, bundan sonra iki sefer daha Avrupa ikincisi oldum. Dünya şampiyonalarında üç kez beşinci oldum. 1996'da minder güreşini bıraktıktan sonra yağlı güreşe başladım. Kırkpınar'da da dört sefer başpehlivanlık güreşlerinde üçüncü oldum, 2003'te de Allah nasip etti, Kırkpınar'ın başpehlivanı oldum." diye konuştu.
Türk bayrağını yurt dışında onur ve gururla dalgalandırdığını anlatan Şimşek, oğlunu da güreşte uluslararası başarı elde edebilmesi için yetiştirdiğini ifade etti.
Güreşçinin mert, düzgün ve sağlam karakterli olması gerektiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:
"Oğlumun da güreşçi olmasından memnunum ve onunla gurur duyuyorum. Onu her gün çalıştırıyorum, gereken neyse yapacağım. Biz oğlumla daha çok bir arkadaş gibiyiz. Tabii ben bildiğimi anlatıp, diretiyorum. Oğlum bazen isyan etse de 'Baba doğru söylüyorsun.' diyor. Sporcu nasıl olmalı, güreşçi nasıl olmalı anlatıyorum ona. Bütün branşlar için olmazsa olmaz üç şey vardır, beslenme, dinlenme ve iyi bir antrenman yapma. İyi çalıştırıcı, iyi hoca olmazsa zaten hiçbir branşta başarıya ulaşmak mümkün değil. Şampiyon olacak sporcu bulduğun zaman onu bırakmayıp, her şeyiyle onun peşinde olacaksın."
"BABAMI ÖRNEK ALIYORUM"
Mücahit Furkan Şimşek, babasını örnek aldığını ifade etti.
Babası gibi başarılı bir sporcu olmak istediğini belirten Mücahit Furkan Şimşek, "Babam gibi ülkeme başarılar getirmek istiyorum. Kenan Şimşek'in oğluyum, sorumluluğum büyük. Ona layık olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince uğraşıyorum, her zaman destekçim. Evde ve antrenmanda iletişimimiz farklı. Antrenmanda daha ciddi olmak zorundayız. Evdeki şakalaşmamızı minderde yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!