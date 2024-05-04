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        Haberler Gündem Politika Eski başkanın eşyalarını almak için gönderdiği kişi belediyeye alınmadı

        Manisa Yunusemre'de eski başkanın eşyalarını almak için gönderdiği kişi belediyeye alınmadı

        Manisa'da 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ni kaybeden Yunusemre Belediyesi'nin eski başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, 'lüks makam odası' olarak gündem olan eski makamındaki eşyaların kendisine ait olduğunu belirterek, eşyanın alınması için partili birini belediyeye gönderdi. CHP'liler ve belediye başkan yardımcıları, belediyeye gelen kişiyi geri çevirdi. Güvenlik görevlileri tarafından binaya alınmayan kişi, eşyaları alamadan geri döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 01:41 Güncelleme: 04.05.2024 - 01:41
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        Eski başkanın eşyalarını almak için gönderdiği kişi belediyeye alınmadı
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        Manisa'da, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından AK Parti'den CHP''ye geçen Yunusemre Belediyesi'nde Türkiye gündemine de gelen 'lüks makam odası' gerginliği sürüyor.

        CHP'LİLER BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE BEKLEDİ

        Son olarak makam odasındaki eşyaların kendi şahsına ait olduğunu duyuran AK Partili eski belediye başkanı Mehmet Çerçi, eşyayı almak için dün saat 18.00’de belediyeye kamyon göndereceğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen CHP'liler ve belediye başkan yardımcıları, belediye binası önünde bekledi.

        BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI İLE GÖRÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre; Çerçi'nin talimatıyla belediyeye gelen AK Parti Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden, kapı önünde güvenlik görevlileri tarafından belediyeye alınmadı. Daha sonra kapı önünden uzaklaştırılan Düden, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ve Özge Arslan ile görüştü.

        Resmi belgeleri sorulan Düden, "Elçiye zeval olmaz" derken, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, olayın hukuksal boyuta taşınması gerektiğini belirterek, "Başvuruları yapın, belgeyi sunun ondan sonra gelin. Kamuoyunu kendi aranızda oluşturun, başkasıyla değil" ifadelerini kullandı.

        Düden ise bu konuşmanın ardından bölgeden ayrıldı.

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        #Manisa
        #Yunusemre
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