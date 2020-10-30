Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Mesut Yılmaz için başsağlığı diledi

AA

Tansu Çiller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ülkemiz parlamenter sistemin eski bir Başbakanını, hükümetin, icranın başını yitirdi. Darbelerin böldüğü merkez sağın parçalanmışlığının ülkemize getirdiği istikrarsızlığın zorluklarını birlikte yaşadık. Mekanı cennet olsun. Eşi Berna Yılmaz Hanımefendi başta olmak üzere oğlunun, ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.