Eski başbakanlardan Erbakan'ın, hayatını kaybeden yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri toprağa verildi

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Güneri, yoğun bakım servisindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın da yakın çalışma arkadaşlarından olan Ali Güneri'nin naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeleri Lütfi Yalman ve Hasan Hüseyin Uyar, Saadet Partisi İl Başkanı Hüseyin Saydam ve ildeki medya temsilcileri ve merhumun sevenleri katıldı.

Eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.